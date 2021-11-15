Многодетным семьям рассказали, как получить выплату в 100 тысяч рублей

Родители, которые воспитывают семерых и более детей, могут получить орден «Родительская слава», вместе с которым государство даёт разовую выплату в 100 тысяч рублей. Для этого членам семьи нужно вести здоровый образ жизни и образовывать социально-ответственную ячейку общества, пишет «Слово и Дело».

Претендовать на орден «Родительская слава» могут зарегистрированные в браке граждане РФ, а также один родитель или усыновитель, если семья неполная. Также в семье должно воспитываться не менее семи детей, каждый из которых должен являться гражданином России, при этом на момент представления к награде родителя младшему ребёнку должно быть не менее трёх лет.

Родители — претенденты на орден «Родительская слава» должны заботиться о физическом, духовном и нравственном здоровье детей, обеспечивать им необходимый уровень образования и подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru рассказала, какие льготы нужны семьям с детьми при покупке жилья. По её словам, больше всего российские семьи с детьми нуждаются в снижении процентной ставки по ипотечным займам или жилищным кредитам до 0% годовых.