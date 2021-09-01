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Многодетным семьям предложили дать ещё одну льготу

05:17, 01 сентября 2021
Многодетным семьям предложили дать ещё одну льготу Фото: Сергей Булкин/News.ru
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Законопроект о том, что родители из многодетных семей должны получить право бесплатно пользоваться платной парковкой, подготовлен депутатами Госдумы из ЛДПР. Об этом сообщает URA.RU. Это станет ещё одной мерой поддержки россиян с учётом ухудшающейся демографической обстановки.

Законопроект направлен на установление на федеральном уровне для многодетных семей права бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. С учётом сложившейся демографической ситуации в нашей стране поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в Москве подобная мера уже существует, при этом в регионах подобные правила отсутствуют. Если законопроект будет принят, то изменения в федеральный закон вступят в силу не ранее 1 января 2022 года.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что ведомство планирует вновь смягчить правила для получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. На данный момент министерство работает над изменениями правительственного постановления, что позволит получать пособие, несмотря на отсутствие дохода во время беременности.

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