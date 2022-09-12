Многодетным россиянам могут дать возможность призываться при мобилизации В Госдуму внесен законопроект о праве многодетных родителей поступать в мобилизационный резерв

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому граждане России, имеющие трех и более детей, смогут поступить в мобилизационный резерв ВС РФ, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке сказано, что данная мера придумана исключительно для многодетных добровольцев, поскольку сейчас они не имеют возможности призваться в армию.

В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т.е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать. Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении, — говорится в записке.

Также депутаты заявили о необходимости внесения изменений в п. 4.1. ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», установив, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставлена гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Те граждане, у кого во время пребывания в резерве изменилось количество детей, смогут досрочно выйти из него.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетных ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины и вероятности всеобщей мобилизации. Он порекомендовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны.

Он подчеркнул, что ход спецоперации на Украине ежедневно освещается представителем оборонного ведомства Игорем Конашенковым в ходе брифингов. Кроме того, оценки текущей ситуации даются либо Минобороны, либо самим главнокомандующим — президентом Владимиром Путиным, отметил Песков.

Ранее он заявлял, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». По его словам, подобные сообщения распространяют некоторые британские издания.