Многодетным родителям могут вернуть средства за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. Он направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом пишет RT.

В своëм обращении Власов отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми являются одними из приоритетных задач государства. В связи с этим депутат просит министра труда рассмотреть возможность возмещения многодетным родителям средств, затраченных на обучение в учреждениях среднего и высшего образования.

При условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет, — уточняется в обращении.

Власов подчеркнул, что реализация такой инициативы стала бы внушительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей. Таким образом, многодетные смогли бы вернуть в семейный бюджет большие суммы и потратить их на обеспечение детей.

Ранее родители детей школьного возраста получили единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их количество почти достигло 20 млн.