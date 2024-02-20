Многодетные семьи могут освободить от налогов на имущество в РФ Путин рекомендовал освободить от налога на имущество многодетные семьи в ДФО

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Президент России Владимир Путин дал рекомендацию освободить малоимущие многодетные семьи на Дальнем Востоке от уплаты налога на единственное имущество, сообщается в списке поручений на сайте Кремля. Ответственными за контроль над исполнением поручения были назначены 11 губернаторов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Сроком исполнения рекомендации российского лидера определено 1 апреля 2024 года. Путин утвердил поручение по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в начале января. Президент обсудил с жителями Чукотки такие вопросы, как использование материнского капитала и его погашение.

В России необходимо расширять перечень льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, в этот список нужно добавить многодетные семьи, заявила ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова. Эксперимент по введению курортного сбора хорошо зарекомендовал себя, поэтому его можно продлить и после 2024 года, считает она.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб до этого предложила увеличить размер единого пособия на детей из малоимущих семей. По ее словам, выплаты должны позволять семье преодолеть черту бедности.