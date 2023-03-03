Многодетную мать-одиночку обвинили в дискредитации ВС РФ На многодетную мать-одиночку из Карелии составили протокол о дискредитации ВС РФ

Фото: Соцсети

Екатерина Кухарская

Сотрудники полиции в Карелии составили протокол о дискредитации ВС России на жительницу региона за расклейку антивоенных стикеров, сообщает Telegram-канал From Karelia with freedom. Авторы публикации объяснили, что женщина в одиночку воспитывает пятерых детей, четверо из них — несовершеннолетние.

Как рассказала сама жительница Карелии, она является сертифицированным преподавателем йоги и активно выступает против любых войн. Она подчеркнула, что не собиралась никого дискредитировать своими стикерами. Несмотря на это, на нее был составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания сейчас неизвестна.

Ранее волонтер ОВД-NEWS (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Елена Агафонова рассказала, что полиция задержала жителя Тулы по имени Алексей за повторную дискредитацию ВС РФ. Проблемы у мужчины возникли из-за рисунка его дочери, на котором российская сторона, по мнению правоохранителей, предстает в виде агрессора. Поводом для этого стали антивоенные лозунги на рисунках.

До этого на Алексея уже составляли протокол о дискредитации ВС РФ. Тогда причиной стал комментарий в соцсетях. На тот момент россиянин с дочкой жил в городе Ефремове. После обысков и допросов им пришлось переехать.