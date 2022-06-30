Многодетность в России предложили сделать более престижной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в беседе с «Царьградом» предложил сделать многодетность в России более престижной. Он также одобрил инициативу мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва о бесплатном использовании общественного транспорта многодетными семьями двух регионов.

Это замечательно, что власти думают в этом направлении. Вообще, нужно сделать престижной многодетность в России, — подчеркнул Комов.

Благодаря соглашению Собянина и Воробьева бесплатно ездить на общественном транспорте смогут не только дети из многодетных семей, но и их родители. Данная инициатива затронула несколько сотен тысяч семей: только в Москве числится 190 тысяч многодетных родителей. По мнению Комова, подобные меры доказывают, что власти России заботятся о данной категории граждан.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых ребенок родится до 31 декабря 2023 года. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября 2022 года.