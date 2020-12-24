Многодетная семья пожаловалась на банк, который выселяет её из квартиры

https://static.news.ru/photo/d8a5e6e0-45d2-11eb-9263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живущая в подмосковных Химках многодетная семья пожаловалась, что банк отказался реструктурировать ипотечный кредит в сложной финансовой ситуации и добивается их выселения из квартиры.

В семье проживают трое детей, старшей дочке 15 лет, младшей из девочек — полтора года от роду. Кормилец семьи в 2017 году лишился работы, а его жена находится в декрете.

У нас не было возможности платить, потому что я в декретном отпуске, а муж потерял работу. Мы просили отсрочку платежа — отказали, мы просили снизить сумму ежемесячного платежа — нам тоже отказали. Мы ещё раз попытались. Нам предложили снизить платёж, но потом запросили 300 тысяч рублей. Мы поняли, что этот вариант тоже не тянем. В итоге в июле 2017 года пришло требование полностью выплатить долг, — рассказывает мама троих девочек.

Она отмечает, что у членов семьи никогда не было проблем с кредитными историями, просрочками по платежам или других сложностей с банками.

Суд по запросу кредитной организации принял решение о выселении семьи, а права на квартиру передал новым собственникам, которые требуют от многодетной семьи немедленно выселиться из квартиры и посылают угрозы, пишет «Ридус».

Семья Сунцовых-Цынгуевых пыталась добиться пересмотра решения суда через апелляцию, однако суд снова встал на сторону банка.

Адвокат Сергей Бобровский напомнил, что по закону семью не могут лишить единственной жилплощади, однако это правило не распространяется на залоговое жильё. В любом случае, отмечает адвокат, как правило, суды в таких вопросах встают на сторону жильцов.

В настоящий момент эта проблема решена в пользу банков. Если решение суда уже вступило в силу, то судьба этой квартиры уже предрешена. Единственное, на что может рассчитывать семья — это на компенсацию, которая, по опыту, в таких ситуациях очень занижена, — говорит он.

Другой юрист, Светлана Добровольская, отметила, что решение суда о полном изъятии квартиры странно, так как банк не является единственным собственником квартиры и владеет только частью жилплощади.

Мне не очень понятно, почему банк забирает всю квартиру целиком, он ведь только собственник доли в квартире. Именно так и надо ставить вопрос. Сказать, что «да, вам принадлежит 9/10 частей квартиры, но 1/10 часть — моя». Это вопрос юриспруденции — как грамотно поставить вопрос. Но у нас так редко делают, потому что к юристам обращаются слишком поздно. Сейчас трудно будет отсудить что-либо. Говорить о каких-то социальных гарантиях не приходится, — констатирует Добровольская.

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