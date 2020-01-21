https://static.news.ru/photo/83004ed2-3cb0-11ea-a253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Вербицкая/ВКонтакте

Врач из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в конкурсе красоты среди замужних женщин, прошедшем в столице Болгарии — Софии.

Петербурженка работает гинекологом-эндокринологом в городской больнице и воспитывает четверых детей в возрасте от трёх до 12 лет. В финале конкурса 43-летняя россиянка исполнила песню Besame mucho и вышла на сцену в национальном костюме, сшитом по эскизам старорусских нарядов, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, жительница Кемерово 37-летняя Ксения Кривко стала победительницей всемирного конкурса красоты для замужних женщин Mrs Global — 2020 («Миссис Земной шар — 2020»). Финал конкурса прошёл в Китае в городе Шэньчжэнь.