Многодетная мать после тренингов лишилась жилья и легла в психбольницу В Москве многодетная мать после тренингов лишилась жилья и легла в психбольницу

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Мать троих детей потеряла две квартиры и офис на севере столицы, рассказывает Telegram-канал Baza. Последние шесть лет женщина пребывает в психиатрической клинике.

Пострадавшая после выкидыша впала в депрессию и не обращала внимания на семью. Подруга посоветовала ей обратиться в Московский тренинговый центр. Именно там, посещая курсы, она встретила людей, которые в итоге переписали на себя ее квартиры и офис. Один из моментов передачи денежных средств попал на камеры видеонаблюдения в банке. Известно, что женщина пыталась разорвать связь с организацией, но злоумышленники начали угрожать оружием и требовать переписать на них имущество.

Родственники обратились в полицию, но разбирательство пока не начато. Также известно, что девушка, порекомендовавшая москвичке обратиться в тренинговый центр, покончила с собой. Сама пострадавшая тоже неоднократно пыталась совершить самоубийство.

СМИ в 2021 году сообщали об обысках у коучей Московского тренингового центра. Они известны жесткими методиками, доводящими иногда до суицида. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении тренеров центра супругов Тихоновых и коуча по фамилии Наумова. Слушателей в процессе унижали или заставляли издеваться над другими. После этого было много попыток самоубийства. Одним из учеников коучей был бывший муж Лолиты Милявской.