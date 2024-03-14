«Много сделала для концертного зала»: режиссер о дикторе Моргуновой Режиссер Белова: Моргунова много сделала для концертного зала «Россия»

Фото: NEWS.ru

Галина Белова

Диктор и народная артистка РФ Светлана Моргунова много сделала для концертного зала «Россия», заявила режиссер-постановщик Галина Белова, проработавшая там 46 лет. На церемонии прощания с Моргуновой режиссер назвала артистку потрясающей, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень талантливая как диктор. Она вела у нас все большие программы. Она в Колонном зале вела и в концертном зале «Россия». Мы с ней проработали с 1971 года. Она очень много сделала для концертного зала, поэтому царствие ей небесное, — сказала Белова.

Моргунова скончалась в минувшее воскресенье, 10 марта. По словам ее помощницы, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. В 2018 году СМИ написали, что у диктора проблемы с алкоголем. Гости программы «Пусть говорят» Первого канала сделали такой вывод после фотографий Моргуновой с похорон певца Иосифа Кобзона. По их мнению, телеведущая выглядела нездоровой.

Диктор училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Моргунова знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания. Моргуновой было 84 года.