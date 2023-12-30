«Много раненых»: очевидец раскрыл детали удара ВСУ по Белгороду Очевидец удара по Белгороду заявил о множестве раненых и оцепленном центре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидец удара ВСУ по Белгороду Виталий Сочкан заявил NEWS.ru, что центр города практически полностью оцеплен. По его словам, в столице региона много раненых людей, а также сгоревших автомобилей и поврежденных зданий. По данным МЧС, погибли 10 человек, в том числе один ребенок, пострадавших — 45 человек.

Центр города в основном весь оцеплен. Люди вышли на восстановление и уборку мусора: в центре города разбиты окна, стекла. Минут 20 назад отменили угрозу ракетной атаки. Пострадало в центре очень много зданий, было попадание в трансформатор — в центре города отсутствует электричество. Очень много сгоревших автомобилей. Есть погибшие, в том числе ребенок. Много раненых, — сообщил собеседник.

Он также рассказал, что повреждено здание администрации Белгородской области. Виталий отметил, что во время атаки ВСУ люди отдыхали в центре города, где установлены каток и елка.

Рядом центральный рынок, люди ходили за покупками в предновогодний день, народу была масса, — сказал мужчина.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода сегодня, 30 декабря. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент удара по городу. На видео можно заметить людей, прильнувших к земле, и осколки выбитых взрывом стекол. Также на кадрах виден огромный столб дыма и слышен грохот. Вокруг раздаются крики людей, находившихся на улице в момент обстрела.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ, пытаясь атаковать центр Белгорода, искали «слепые зоны» противовоздушной обороны. Он не исключил, что снаряды запускали по российскому региону из Харьковской области.