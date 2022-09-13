Много пользы, мало жира: диетолог назвал самый полезный сыр Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр лидером по полезным свойствам

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Адыгейский сыр

Адыгейский сыр является самым полезным для здоровья и лидирует среди других по своим полезным свойствам, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. При выборе сыра специалист рекомендует обращать внимание на состав продукта, процент жирности и количество соли.

Во всех сырах хорошее содержание кальция, причем кальций и белок делают сыр полезным. А соль и избыток жира делают его вредным, — сказал эксперт.

Среди всех видов сыра диетолог выделил именно адыгейский, потому что в его составе малый процент жира и соли, вместе с тем он не уступает другим сортам по содержанию кальция.

Гинзбург советует употреблять примерно 100–150 граммов адыгейского сыра в день, чтобы получить максимальную пользу.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что переедать сыр опасно людям с гипертонией, заболеваниями почек и мигренью. Тем, кто страдает от мигрени, противопоказаны гистаминоподобные компоненты, которые могут содержаться в продукте в большом количестве. При отсутствии противопоказаний всё равно не стоит питаться сыром ежедневно, есть его можно максимум четыре раза в неделю, предупредила Королёва.