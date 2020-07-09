Многие россияне не знают о Серебренникове, но в курсе уголовного дела

https://static.news.ru/photo/40aae0e8-c1d4-11ea-958b-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие жители России не знают о режиссёре Кирилле Серебренникове, но в курсе дела «Седьмой студии». Об этом стало известно из исследования, проведённого сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Во ВЦИОМе сообщили, что почти 70% респондентов рассказали, что либо ничего не слышали о режиссёре, либо затруднились что-то о нём сказать. Впервые о Серебренникове во время опроса услышали 52% граждан. 11% респондентов ответили, что знают, кто такой режиссёр, 7% с ответом затруднились.

Несмотря на это, 53% опрошенных знают о деле «Седьмой студии». 9% респондентов хорошо осведомлены об уголовном деле. 44%, как отмечается, «что-то об этом слышали».

Каждый четвёртый россиянин (24%) считает обвинения в адрес Серебренникова обоснованными (среди информированных об аресте таких 35%), каждый десятый опрошенный (10%) придерживается мнения о необоснованности обвинения (среди информированных таких 15%), — приводит ТАСС сообщение от ВЦИОМа.

Приговор 40% респондентов оценили положительно, а 17% — отрицательно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно решению Мещанского суда города Москвы, Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей из средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа». Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, продюсер Алексей Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей.