«Мне всё равно»: Бутина о санкциях Украины за поддержку признания ЛДНР

Депутат Госдумы (ГД) Мария Бутина заявила NEWS.ru, что ей «всё равно», примет ли Верховная рада решение ввести персональные санкции против российских парламентариев, голосовавших в поддержку признания Москвой самопровозглашённых ЛНР и ДНР с подачи партии экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Собеседница добавила, что за благополучие и жизнь своих сограждан она «всегда будет стоять до конца». Также, по её словам, термин «санкции» в данном случае использовать некорректно.

Санкции может налагать только ООН. В данном случае мы говорим только о, так скажем, самовольном наложении неких рестрикций со стороны определённого государства, в данном случае Украины. Насколько это имеет смысл и боимся ли мы этого? Вообще не боимся. Я — один из тех депутатов, кто голосовал за обращение к президенту РФ [Владимиру Путину] по вопросу признания ЛНР и ДНР. Напомню вам, что президент принимает решение, мы же со своей стороны, как депутаты, слышим боль, видим боль многих находящихся в Донбассе. Если кто-то хочет нас за это наказывать — мне лично всё равно, потому что за благополучие и жизнь своих сограждан я буду всегда стоять до конца, — подчеркнула Бутина.

Накануне «Европейская солидарность» призвала ввести персональные санкции в отношении депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующим требованием парламентарии обратились к главе государства Владимиру Зеленскому, сообщила председатель фракции Ирина Геращенко. Она также потребовала от главы Верховной рады Руслана Стефанчука обратиться ко всем парламентским ассамблеям о невозможности присутствия там российских делегаций. По её словам, голосование депутатов Госдумы следует расценивать как выход Москвы из Минских соглашений в одностороннем порядке.

Ранее с аналогичным предложением ввести санкции выступил и сам спикер Верховной рады. Стефанчук заявил, что решение Госдумы о необходимости признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик является продолжением «акта агрессии» в отношении Украины.

Как сообщалось, депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.