«Мне стыдно»: сотрудница Галереи Церетели о трудолюбии скульптора Сотрудница Галереи Церетели Коломина заявила, что скульптор был очень трудолюбив

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Церемония прощания с художником-монументалистом Зурабом Церетели

Скульптор Зураб Церетели был очень трудолюбивым и талантливым, заявила сотрудница его Галереи искусств Вера Коломина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. Женщина, проработавшая с мастером 15 лет, призналась, что ей стыдно от осознания его величия по сравнению с другими.

Мне стыдно, когда я о нем думаю, что я столько не сделала, даже миллионной доли того, что сделал он. Он мало того что сам умеет, умеет и других научить, — сказала Коломина.

Женщина призналась, что Церетели был очень добрым и приветливо относился ко всем, кто интересовался его творчеством. Коломина подчеркнула, что скульптор часто проводил мастер-классы и экскурсии для всех желающих.

Церетели был автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений не только в России, но и в США, Англии, Франции и других странах.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 92-м году жизни скульптора. Глава государства отметил талант Церетели, а также открытость художника для добрых дел и начинаний. Президент выразил уверенность, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его почитателей.