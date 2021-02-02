«Мне стыдно»: Кафельников отреагировал на приговор Навальному

https://static.news.ru/photo/25e80d16-6586-11eb-9d9d-96000091f725_660.jpg Евгений Кафельников Фото: instagram.com/yevgenykafelnikov

Самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников прокомментировал приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

Он признался, что ему стыдно за то, что происходит сегодня в России.

Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на ОИ в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время, — написал теннисист на своей странице в Twitter.

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Ранее глава МИД Великобритании Доменик Рааб призвал отпустить Алексея Навального после сегодняшнего решения Симоновского суда Москвы заменить условный срок на 3,5 года колонии общего режима.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Навальный был задержан 17 января по прилёту в Россию из Германии. Его обвинили в том, что он не отмечался в полиции по условиям приговора. Оппозиционер на суде представил справки о том, что находился на излечении в Германии от последствий отравления ядом типа «Новичок» и не мог соблюдать регулярно отмечаться.

Во время заседания Навальный вступил в словесную перепалку с представителем прокуратуры. По словам политика, прокурор не имеет права произносить слово «закон», так как «олицетворяет собой беззаконие», писал NEWS.ru.