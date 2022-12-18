«Мне стало спокойнее»: Красовский о решении СК не проводить проверку Красовский признался, что ему стало спокойнее после решения СК не проводить проверку

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Антон Красовский

Журналист RT Антон Красовский, который ранее призывал топить украинских детей, прокомментировал решение Следственного комитета не проводить в отношении его высказываний проверку. В своем Telegram-канале он написал, что начал чувствовать себя спокойнее.

Мне, конечно, стало спокойней. И в то же время очевидно, что коллеги из СК делали свою работу. И делали ее хорошо. Я еще раз прошу прощения у тех, кто был шокирован или огорчен моими словами, — написал Красовский.

Накануне депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказал, что Следственный комитет России отказался проверять слова Красовского. По словам парламентария, именно он направил ведомству запрос на проверку, однако материалы дела были перенаправлены в МВД.

Инцидент с Красовским произошел в октябре в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» их. Лукьяненко его не поддержал, назвав слова экстремистскими, и предложил вместо этого использовать розги.

Главред RT Маргарита Симоньян приостановила работу с журналистом, назвав высказывание своего Красовского «диким и омерзительным». Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова публициста.