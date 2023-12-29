«Мне позвонил президент»: как войти в штаб Путина, платят ли там деньги

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Подготовка к открытию избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Москве и других регионах страны. Кто является доверенными лицами нынешнего главы государства, как записаться в волонтеры и платят ли им деньги за работу — в материале NEWS.ru.

Когда и где открылся предвыборный штаб Владимира Путина

Предвыборный штаб Владимира Путина располагается в Гостином Дворе на улице Ильинка в Москве. Региональные подразделения уже открылись в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Луганске, Нальчике, Калининграде, Тюмени и других городах. Штаб работает круглосуточно.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Это значит, что по закону для регистрации кандидатуры ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей и сдать их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) до 18:00 31 января 2024 года.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина

Кто является доверенными лицами Путина

Как и на выборах 2018 года, аппарат штаба возглавил начальник Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, пишет «Коммерсант». Сопредседателями были назначены спикер парламента ДНР Артем Жога, актер и режиссер Владимир Машков и главврач Московской горбольницы № 52 Марьяна Лысенко. Каждый из них признался, что Владимир Путин позвонил им лично и предложил занять пост.

«Вы знаете, все граждане России иногда думают: позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое — мне позвонил президент», — сказал Машков.

По словам сопредседателей, они собираются работать не только в Москве, но и в других городах России, чтобы встретиться с избирателями.

Кроме того, ЦИК уже сформировала список доверенных лиц Владимира Путина. В него вошли 346 человек. Среди них актер Сергей Безруков, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, джазмен Игорь Бутман, дирижер Юрий Башмет, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, врач Леонид Рошаль, боксер Александр Поветкин и многие другие. Всем доверенным лицам выдадут удостоверения соответствующего образца.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова сообщила, что «подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается».

«Их общее число может составить до 600 человек», — сказала она.

О намерении стать доверенным лицом Владимира Путина ранее заявили гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, военкор Александр Коц и другие известные люди.

На прошлых президентских выборах в 2018 году доверенными лицами Путина были 259 человек, а в 2012-м — 499. В этот раз состав доверенных лиц может обновиться на 40% по сравнению с 2018 годом, пишет РБК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Татьяна Навка на собрании группы избирателей по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2024 году

Чем занимаются волонтеры предвыборного штаба

Сразу после открытия предвыборного штаба Путина юристы начали обучать волонтеров процессу сбора подписей: как это правильно делать, не нарушая установленную законом процедуру. Как узнал NEWS.ru, добровольцами также стали активисты из «Единой России» и «Народного фронта».

Всего в сборе подписей за Владимира Путина сейчас задействованы около 19 тысяч волонтеров, сообщил руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

На опыте президентской предвыборной кампании 2018 года можно увидеть, что добровольцы также работают со звонками, поступающими на горячие линии, документами, организовывают встречи и агитационные мероприятия. Медиаволонтеры обеспечивают информационное сопровождение работы штаба, а волонтеры-наблюдатели будут следить за процессом выборов в дни голосования на избирательных участках.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах

Как стать волонтером предвыборного штаба Путина

Чтобы стать волонтером штаба Владимира Путина в 2018 году, нужно зайти на сайт кандидата и заполнить там специальную анкету. После этого добровольцам звонили и назначали собеседование. Если оно было пройдено успешно, волонтер мог выбрать функционал и приступить к работе.

Сайт кандидата в президенты был запущен 29 декабря, однако на момент подготовки статьи официальных объявлений о наборе волонтеров в штаб Путина не было.

Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщила NEWS.ru, что нужное число волонтеров в штабе в Гостином Дворе уже набрано.

Тем не менее возможность стать волонтером остается. Общероссийское общественное движение «Народный фронт» предлагает всем желающим стать добровольцем и собирать подписи в поддержку Владимира Путина. На официальном сайте объединения есть отдельная графа «Стать активистом». Ссылка ведет на бот в Telegram, который предлагает заполнить специальную анкету.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Голосование на собрании группы избирателей по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2024 году

Платят ли волонтерам деньги

По процедуре, если собеседование с потенциальным волонтером прошло успешно, то стороны подписывают договор о безвозмездном оказании услуг.

Однако согласно федеральному закону «О благотворительной деятельности и волонтерстве», добровольцы могут рассчитывать и на материальную поддержку: питание, форму, оборудование, средства индивидуальной защиты, помещение во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, а также страховку жизни и здоровья. Все это волонтеры получают как в виде конкретных вещей, так и в виде компенсации за их покупку, говорится в документе.

Этот закон закрепил право волонтеров получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Сбор подписей в Москве в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах

Кто еще собирается участвовать в выборах 2024 года

По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, о намерении участвовать в выборах президента России заявили 33 человека.

Партия «Российский общенародный союз» выдвинула на выборы Сергея Бабурина, «Новые люди» — Владислава Даванкова, «Гражданская инициатива» — Бориса Надеждина. Кандидатом от ЛДПР стал Леонид Слуцкий, а от КПРФ — Николай Харитонов. «Партия социальной защиты» выдвинула Владимира Михайлова.

Самовыдвиженцами, помимо Владимир Путина, на выборы пошли Александра Тищенко, Екатерина Дунцова, Рада Русских, Иван Отраковский, Анатолий Баташев. Двоим кандидатам — Екатерине Дунцовой и Владимиру Михайлову — ЦИК уже отказала в регистрации.

Фото: Журналистка Екатерина Дунцова после подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Фото: Журналистка Екатерина Дунцова после подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член президиума ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член президиума ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков на съезде партии «Новые люди» Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков на съезде партии «Новые люди» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО Борис Надеждин на съезде партии «Гражданская инициатива» в гостинице «Бета» ГК Измайлово Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО Борис Надеждин на съезде партии «Гражданская инициатива» в гостинице «Бета» ГК Измайлово Фото: Владимир Михайлов Председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов Фото: Владимир Михайлов Председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/ТАСС, РИА Новости Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/ТАСС, РИА Новости

По закону предвыборная агитация на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени за сутки до голосования. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, основной день голосования — 17 марта.

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