«Мне очень стыдно»: Ефремов обратился к адвокату Добровинскому

https://static.news.ru/photo/07ee528c-3dfb-11eb-ab52-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: АГН «Москва»

Советский и российский актёр Михаил Ефремов обратился к адвокату Александру Добровинскому. В письме к юристу артист извинился за своё поведение в суде. Театральный деятель попросил адресата не держать на него зла.

Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом, — цитирует послание Ефремова Telegram-канал Mash.

В свою очередь Добровинский отметил, что извинения актёра стали для него неожиданностью, передаёт РЕН ТВ. Он надеется, что артист искренен в своём послании и не писал под чью-то диктовку.

Я никогда не таил на него (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать, — добавил юрист.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ефремов не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией. Об этом артист написал в письме младшему брату погибшего в аварии на Смоленской площади курьера Сергея Захарова Валерию. Родственник покойного в настоящее время уже передал послание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.