«Мне никогда не было так стыдно»: в соцсетях рассказали о нелепых выпускных

В связи с приближающимися выпускными журналисты Readovka собрали в соцсетях топ самых нелепых случаев, которые происходили на подобных мероприятиях.
Так, девушка по имени Мария
Потом он вспомнил обо мне и решил станцевать стриптиз у меня на коленях. Я ещё помню эти взгляды учителей, боже, мне никогда не было так стыдно, — рассказала Мария.
Бывшая выпускница Вера поделилась историей, которая произошла с ней, когда все девушки по заданию ведущего рисовали «идеального мужчину». Её одноклассницы изображали богатых красавцев, а Вера решила реалистично изобразить голого мужчину с бородой.
Елена рассказала, что во время праздника намочила платье в туалете и порвала молнию. Так как решить проблему не получилась, её подруги взяли у ведущей запасной костюм обезьяны, в котором она ходила до конца вечера. Ещё одна бывшая выпускница, Алёна, также поделилась историей о своём платье. Она долго подбирала одежду одного, оранжевого цвета. В результате выяснилось, что все скатерти, занавески и шарики в помещении, где проходил выпускной, были точно такого же цвета.
Ранее сообщалось, что выпускной вечер для 11-классников в этом году обойдётся их родителям в среднем в 30 тысяч рублей, причём большая часть средств пойдёт на наряд. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников в среднем по России составят 11,5 тысячи рублей. Дороже всего отпраздновать выпускной будет в Москве — там с родителей собирают в среднем по 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге празднование обойдётся в 13 тысяч рублей.