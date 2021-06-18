«Мне никогда не было так стыдно»: в соцсетях рассказали о нелепых выпускных

https://static.news.ru/photo/617e03de-d05d-11eb-9cf2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с приближающимися выпускными журналисты Readovka собрали в соцсетях топ самых нелепых случаев, которые происходили на подобных мероприятиях.

Так, девушка по имени Мария рассказала , что на выпускном хотела позлить бывшего парня, с которым рассталась накануне. Она попросила знакомого и экс-партнёра по бальным танцам посетить с ней праздник. Сначала они удивляли все остальных танцами. Однако позже молодой человек ушёл веселиться с другими, перебрал с алкоголем и начал «переходить границы и бальных танцев, и приличия».

Потом он вспомнил обо мне и решил станцевать стриптиз у меня на коленях. Я ещё помню эти взгляды учителей, боже, мне никогда не было так стыдно, — рассказала Мария.

Бывшая выпускница Вера поделилась историей, которая произошла с ней, когда все девушки по заданию ведущего рисовали «идеального мужчину». Её одноклассницы изображали богатых красавцев, а Вера решила реалистично изобразить голого мужчину с бородой.

Елена рассказала, что во время праздника намочила платье в туалете и порвала молнию. Так как решить проблему не получилась, её подруги взяли у ведущей запасной костюм обезьяны, в котором она ходила до конца вечера. Ещё одна бывшая выпускница, Алёна, также поделилась историей о своём платье. Она долго подбирала одежду одного, оранжевого цвета. В результате выяснилось, что все скатерти, занавески и шарики в помещении, где проходил выпускной, были точно такого же цвета.

Ранее сообщалось, что выпускной вечер для 11-классников в этом году обойдётся их родителям в среднем в 30 тысяч рублей, причём большая часть средств пойдёт на наряд. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников в среднем по России составят 11,5 тысячи рублей. Дороже всего отпраздновать выпускной будет в Москве — там с родителей собирают в среднем по 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге празднование обойдётся в 13 тысяч рублей.