«Мне хочется сказать „да“»: певец ЮрКисс о смертной казни Певец ЮрКисс: решение о возвращении смертной казни должны принимать специалисты

Фото: NEWS.ru

Певец ЮрКисс

Певец ЮрКисс в студии «Русского Радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» заявил, что решение о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.

Я считаю, что это решение должны принимать люди, которые получали профильное образование и чья работа принимать такие решения. Но как человеку, мне хочется сказать «да», — заявил певец.

Ранее стало известно, что рок-группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокусе» в день террористической атаки, почтила память жертв трагедии, опубликовав песню «За невинно убиенных». Композиция, изначально включенная в альбом 1994 года «Немного огня», появилась на ресурсах музыкального коллектива с изображением горящей свечи 26 марта. Хронометраж песни был увеличен: музыканты сопроводили ее символичной 40-секундной минутой молчания.

23 марта певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы на реабилитацию пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. Позже в Сети появились сообщения, что он отказался это делать, узнав о числе раненых, но представитель артиста опроверг такую информацию.