«Мне грустно»: дочь Навального получила премию мужества за отца

https://static.news.ru/photo/8681ba10-c87c-11eb-b01a-96000091f725_660.jpg Дарья Навальная Фото: dasha_navalnaya/instagram.com

Дочь оппозиционера Алексея Навального Дарья получила премию мужества Женевского форума по правам человека, которую присудили её отцу. Запись её выступления опубликована на сайте саммита.

Насколько бы увлекательно ни было для меня выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были смотреть на моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит, — сказала она в ходе выступления.

Она рассказала, что отец попросил её «не облажаться на своём первом публичном выступлении» и передать, что он горд получить награду. Также девушка подчеркнула, что вручение премии мужества — важный шаг признания со стороны общественности.

Навальный попросил посвятить награду активистам и политическим заключённым в России и Белоруссии.

О получении Навальным премии стало известно в феврале. Предыдущими лауреатами были китайский диссидент Чен Гуаньчен, арестованный блогер из Садовской Аравии Раиф Бадави и лидер оппозиции Мальдив Мохаммед Нашид.

Женевский саммит проводится во время заседании Совета ООН по правам человека каждый год с 2009 года, а премию мужества вручают с 2015 года. В 2018 году эту премию получил российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза, которого, по данным журналистов, дважды пытались отравить.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.