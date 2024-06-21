Младшая сестра Алисы Тепляковой подала документы в МГУ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Младшая сестра Алисы Тепляковой тоже подала документы в МГУ, пишет KP.RU со ссылкой на отца семейства Евгения Теплякова. По его словам, восьмилетняя Лейя уже сдала все экзамены за 11 классов.

Все отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ, — поделился Тепляков.

По данным издания, Лейя уже получила результаты ЕГЭ по тем экзаменам, которых достаточно для поступления. Неизвестно, какой факультет выбрали для ребенка, возможно, факультет психологии. По словам Теплякова, его старшая дочь Алиса уже почти дипломированный педагог.

Сейчас Алиса практически уже дипломированный педагог. Без малого дипломированный психолог, финансист, экономист, математик, программист. Только не дипломированный инженер. А еще методолог, биолог, физик… В общем, там большой список! — рассказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в Госдуме нет возможностей оказать материальную поддержку семье Тепляковых, им следует обратиться к мэру Москвы. По ее словам, также необходимо разобраться в аргументации отказа предоставить Тепляковым квартиру в столице. Она добавила, что Москва относится к числу тех территорий, кто больше всего оказывает мер социальной поддержки в защите обеспечения многодетных семей.