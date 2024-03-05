«МКС скоро развалится, утечки воздуха»: когда Россия построит новую станцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вид на МКС в интерпретации ИИ

В Роскосмосе признали, что из российского сегмента Международной комической станции (МКС) продолжается утечка воздуха. Это связано с возрастом МКС, конструкции которой не могут обеспечивать герметичность на должном уровне. NEWS.ru узнал, чем грозит устаревание станции, как решать возникающие в связи с этим проблемы и что ждет МКС в будущем.

Что известно об утечках воздуха из МКС

О том, что в российском сегменте станции увеличилась утечка воздуха, 28 февраля заявил руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано.

«Мы наблюдаем небольшую утечку в кормовой части МКС. Примерно за неделю до последнего запуска [грузового корабля] „Прогресс“ и его стыковки [с МКС] эта утечка увеличилась. Мы работаем с российскими коллегами над следующими шагами. Прямо сейчас это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — констатировал Монтальбано.

В Роскосмосе заявили, что знают о проблеме утечки воздуха с МКС, и заверили: ситуация не представляет опасности для жизни космонавтов.

«Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает. Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимает значительное количество времени экипажа», — заявили NEWS.ru в пресс-службе госкорпорации.

По данным руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, сейчас из модуля «Звезда» (часть российский секции МКС с жилыми помещениями. — NEWS.ru) выходит около килограмма воздуха в сутки. Но грузовой космический корабль «Прогресс», по словам собеседника NEWS.ru, «регулярно доставляет на станцию сотни килограммов воздуха».

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос Космический корабль «Прогресс»

Какие проблемы возникают у МКС из-за возраста

28 февраля бывший космонавт, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что из-за устаревания конструкции МКС российским космонавтам приходится часто заниматься ремонтом. По его словам, сейчас на ремонт уходит до 50% рабочего времени.

Еще ранее Соловьев сообщал, что на МКС «есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации», и что с 2025 года системы станции начнут отказывать лавинообразно. Затраты на дальнейшее финансирование участия РФ в МКС в 2025–2031 годах Соловьев оценил в 10–15 млрд рублей. Эту сумму он назвал слишком большой и предложил отказаться от участия в программе, сосредоточившись на создании национальной орбитальной станции.

В конце 2020 года космонавт Максим Сураев также заявлял, что МКС находится не в лучшем состоянии, но не стал раскрывать деталей.

«Пускай специалисты об этом говорят. У нас есть своя корпоративная этика. Только могу сказать, что состояние там оставляет желать лучшего», — сказал Сураев.

Белорусский космонавт Олег Новицкий, трижды бывавший на МКС, признавался, что ни одна командировка в космос не обошлась без внештатных ситуаций.

«Не могло не запомниться, как станцию резко развернуло на 540 градусов и она потеряла ориентацию: произошло незапланированное включение двигателя. В другой раз во время полета случилось возгорание блока — в отсеке уже стоял дым. Быстро отключили системы, которые могли его вызвать», — рассказывал Новицкий.

Также он описывал ситуацию, когда в одну из ночей экипаж несколько раз будила сигнализация. Причиной случившегося космонавт называл ложно сработавшие датчики.

«Проверили технику — все исправно. Залезаем в спальные мешки, только погрузились в сон, как пространство вновь разрезает сирена. Оба раза была ложная тревога», — добавил Новицкий.

Фото: ЦПК/Роскосмос Белорусский космонавт Олег Новицкий

Что известно о других инцидентах на МКС

В августе 2018 года была обнаружена утечка воздуха на МКС через отверстие в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля «Союз». Отверстие удалось быстро заделать. По одной из версий, брешь проделали сверлом. Занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждал, что помимо «земной» версии происхождения дырки, рассматривалось и «воздействие в космосе». В частности, источники в космической отрасли говорили, что отверстие было просверлено из космоса человеком, находившимся в невесомости. Об официальных итогах расследования до сих пор не сообщалось.

Впервые о разгерметизации самой МКС стало известно в сентябре 2019 года. Тогда, как заявляли в NASA, специалисты обнаружили «признаки небольшого увеличения скорости утечки воздуха в салоне по сравнению со стандартной». Впоследствии процесс «немного увеличился».

К августу 2020 года скорость выхода воздуха за пределы станции выросла в два раза — с 270 до 540 граммов в сутки. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки. Впоследствии специалисты пришли к выводу, что местом разгерметизации стала трещина в российском сегменте, которую заклеили, но это не помогло решить проблему. В начале 2021 года космонавты нашли еще одну трещину и заделали ее герметиком.

В мае 2021 года было объявлено о создании американо-российской рабочей группы для поиска причин утечки воздуха в модуле «Звезда». Вскоре в NASA рассказали, что нашли несколько вероятных мест разгерметизации. В июле 2021-го из-за выхода воздуха в переходной камере «Звезды» резко упало давление. Вскоре новые трещины обнаружили в модуле «Заря», принадлежащем РФ.

Фото: Роскосмос Космонавты в модуле «Наука»

В октябре 2020 года на российском сегменте возникали проблемы с системой получения кислорода «Электрон-ВМ». Комментируя эту ситуацию, космонавт Геннадий Падалка отмечал, что в ней нет «ничего страшного». При этом он обращал внимание на другую деталь: «Самое проблемное — жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо».

В январе 2021 года на российском сегменте МКС отключалась одна из двух систем кондиционирования воздуха. Летом 2021 года у пристыкованного к МКС российского модуля «Наука» внезапно заработали двигатели, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов. Из-за этого NASA отложило запуск своего модуля Starliner. В Роскосмосе решили не создавать комиссию для расследования инцидента, его причиной назвали человеческий фактор.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Полноразмерные макеты (в состыкованном виде) российских модулей: служебного модуля «Звезда», функционально-грузового блока «Заря», стыковочного отсека «Пирс», многоцелевого лабораторного модуля

Что планируется делать с МКС дальше

Как заявил NEWS.ru Иван Моисеев, проблема утечки воздуха и другие эксцессы могут быть связаны с длительностью эксплуатации МКС и ее российского модуля. Станция находится на орбите 26 лет, в NASA планируют затопить ее в январе 2031-го.

«Вся конструкция [МКС] была рассчитана до 2015 года, но, как правило, такого рода конструкции работают дольше. Однако в переходном отсеке модуля „Звезда“, постоянно возникают [проблемные] эффекты. Все это намекает на то, что станции, по крайней мере российскому сегменту, пора заканчивать работу», — констатировал Моисеев.

Научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт полагает, что хоть номинально МКС и выработала свой изначальный ресурс, станция вполне способна работать дальше. А проблемы, которые возникают в ее модулях, не являются критическими.

«[На МКС] есть компоненты и модули, которые далеко не устарели. Там все время происходит замена оборудования, а из старого в первую очередь — основная конструкция станции. На МКС возникают различные неприятности, одна из них — это утечка воздуха. Но с этой проблемой справились, и не сказать, что она несет существенные последствия для дальнейшей работы», — отметил Эйсмонт в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что на орбите Земли находятся аппараты, которые старше МКС, но с ними «все в порядке». Речь, по словам Эйсмонта, идет об американском космическом телескопе «Хаббл», запущенном в 1990 году: его планируют эксплуатировать как минимум до 2030 года. Также собеседник NEWS.ru вспомнил «совсем рекордсменов» по времени нахождения в околоземном пространстве — зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные в 1977 году.

Фото: NASA/JPL-Caltechu003c/strongu003e «Вояджер-1»

«То, что 50% времени космонавтов тратится на ремонты, — это хорошо. К такого рода работам относится и замена морально устаревшего оборудования на новое. И слава богу, что это занимает время», — добавил Эйсмонт.

Он также не согласен с утверждениями о том, что «МКС скоро развалится». Говоря о планах затопить ее после 2030 года, ученый отметил, что «со сроками погорячились» и станция, скорее всего, будет эксплуатироваться дольше.

«Что-то, возможно, законсервируют и свернут, а что-то продолжат использовать. Несмотря на международную обстановку, на МКС между РФ и США наблюдается идеальный консенсус. Поэтому преждевременное разрушение станции, на мой взгляд, — это преступление», — резюмировал Эйсмонт.

Сколько МКС находится на орбите, готова ли Россия её заменить

МКС эксплуатируется с 20 ноября 1998 года. В тот день на орбиту был выведен первый элемент станции — российский функционально-грузовой блок «Заря». В декабре того же года к «Заре» пристыковали американский модуль «Юнити», а в июле 2000 года — российский служебный модуль «Звезда». Экипаж первой основной экспедиции МКС был доставлен на ее борт 2 ноября 2000 года.

В работе МКС участвуют 14 стран: США, РФ, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. Первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания, но впоследствии они вышли из программы.

Фото: Roscosmos Вид на МКС

МКС состоит из нескольких модулей. В российский сегмент входят упомянутые «Заря» и «Звезда», а также «Рассвет», «Поиск», «Наука» и «Причал». Американская часть состоит из модулей «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купол», BEAM, «Леонардо» и «Бишоп». Европейский сегмент — это модуль «Коламбус», японский — «Кибо».

Изначально предполагалось эксплуатировать МКС до 2015 года, но затем эта дата не раз корректировалась. В NASA озвучивали срок — до конца 2030-го, затопить станцию планируют в январе 2031 года.

Иван Моисеев напомнил NEWS.ru, что в РФ уже принято решение строить замену МКС — Российскую орбитальную станцию (РОС).

«По документам [строительство РОС] планируется в 2028 году, но здесь не исключены неприятности — возможно [появления космической станции РФ придется ждать] дольше. Но все усилия будут постепенно переключены на РОС», — отметил Моисеев.

В 2021 году Москва хотела свернуть работы на МКС к 2025 году. Затем сроки перенесли на 2028-й, а недавно глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что работу на МКС придется продлевать «настолько, насколько это будет возможно».

Фото: Roscosmos Вид на МКС

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о перспективах МКС и РОС. Ориентировочная стоимость российской станции оценивалась Роскосмосом в 600 млрд рублей, первый и самый важный этап строительства — в 350 млрд.

Иван Моисеев констатирует, что разработка РОС «находится на стадии эскизного проектирования, поэтому озвучиваемые даты и цифры приблизительны». По его мнению, «график очень напряженный, гарантий успеха нет».

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