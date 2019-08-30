https://static.news.ru/photo/b7d5b042-cbe1-11e9-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Московская кольцевая автомобильная дорога станет больше в полтора раза. В ближайшие годы к ней пристроят ещё 50 км дублёров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сегодня МКАД протяжённостью 106 км, и ещё порядка 50 км дорог в виде дублёров и разгонных полос к МКАД будет пристроено, — цитирует его АГН « Москва ».

По словам Хуснуллина, это позволит увеличить пропускную способность в разы. Также в течение двух лет планируется полностью завершить строительство новых развязок на МКАД и прилегающих к ней подъездных дорог.

Ранее, как писал News.ru, дорожные службы убрали знак ограничения скорости до 80 км/ч, который находился на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) на 21-м километре магистрали. Обычный скоростной режим на МКАД составляет 100 км/ч. По данным ЦОДД, этот участок по итогам 2018 года попал в перечень аварийно опасных мест.