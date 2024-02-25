Жена певца Кузьмина в спецприемнике задумалась о разводе МК: жена певца Кузьмина призналась в усталости после пяти лет замужества

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Изданию «Московский комсомолец» удалось пообщаться с женой и продюсером певца Александра Кузьмина Натальей, которая уже шесть дней находится в спецприемнике в Можайске за административное нарушение. Она пожаловалась журналистам, что муж живет в ее квартире, на звонки и СМС не отвечает, но на телефон постоянно приходят отчеты о списаниях с ее карточки, хотя она просила не тратить деньги. Наталья отметила, что нельзя исключать ее развода с мужем.

Женщина рассказала, что по просьбе друзей покатала на своем кабриолете девушку, находившуюся в тяжелом психологическом состоянии. Наталья уточнила, что сама разрешила ей устроить фотосессию в купальнике на капоте своей машины, за что и была задержана.

Она сообщила изданию, что питается с спецприемнике хорошо, белье чистое, а сотрудники вежливые. Наталья отвергла предположение журналистов, что ее будет встречать муж.

В каком-то смысле я рада, что тут оказалась. За пять лет замужества я очень устала быть одновременно и мужиком, и бабой, и решать все за нас двоих. И сейчас я просто отсыпаюсь, — отметила Наталья.

По ее утверждению, сейчас она больше всего обеспокоена судьбой своей чихуахуа и скорой поездкой во Францию для знакомства с женихом дочери. Наталья добавила, что друзья давно предлагали ей развестись, и, возможно, эта история поставит «жирную точку» в ее отношениях с Кузьминым.

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