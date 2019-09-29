https://static.news.ru/photo/42caa2c8-e2be-11e9-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актриса Наталья Бочкарёва, которую якобы задержали с наркотиками в Москве, в разговоре с полицейскими не сразу признала наличие у неё запрещённых веществ. Кроме уголовного, на неё также завели административные дела.

Как пишет « Московский комсомолец », на вопрос остановивших Бочкарёву инспекторов ДПС о наличии у неё запрещённых веществ актриса сказала, что у неё ничего нет.

Но одновременно ловким движением руки она достала из заднего левого кармана брюк пакет с белым веществом и засунула его под брюки в трусы. Это зафиксировал видеорегистратор гаишников, — говорится в публикации.

После этого дорожная полиция вызвала следственно-оперативную группу и в присутствии понятых у артистки были изъят свёрток. В нём, как показала экспертиза, был кокаин.

Кроме уголовного дела, на задержанную составили два административных протокола — за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а также за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО.

По данным издания, у актрисы не оплачены как минимум восемь штрафов за несоблюдение правил дорожного движения и превышение скорости.

Журналисты газеты также поговорили с соседями Бочкарёвой, которые заверили, что не видели её в неадекватном состоянии, отозвавшись об актрисе положительно.

Как писал News.ru, 27 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.