MK.RU: Собчак удвоила долг перед ФАС MK.RU: суд удвоил Собчак сумму штрафа за рекламу вина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

MK.RU пишет, что мировой суд Москвы в районе Крылатское наказал телеведущую Ксению Собчак за неуплату штрафа, выписанного Федеральной антимонопольной службой. По данным издания, речь идет о нарушении закона «О рекламе».

По информации MK.RU, административное правонарушение Собчак состоит в том, что она не уплатила штраф в размере пяти тысяч рублей. Издание пишет, что журналистка должна внести деньги в течение 60 дней с момента наложения штрафа, но не сделала этого. В итоге первоначальный штраф увеличился вдвое, теперь телеведущая должна заплатить 10 тысяч рублей.

Как сообщает MK.RU, в ноябре 2022 года управление ФАС по Москве обвинило Собчак в рекламе игристого вина на одном из видеохостингов. Изначально антимонопольщики ограничились предупреждением.

Ранее Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что кадры с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой президенту РФ Владимиру Путину показал режиссер Никита Михалков. Как сообщила журналистка, кинематографист в том числе продемонстрировал главе государства фотографию с рэпером Vacio, который присутствовал на мероприятии в одном носке на причинном месте.

Михалков опроверг обвинения со стороны Собчак, заявив, что у него есть более важные темы для обсуждения в случае встречи с Путиным. Режиссер также назвал «голую» вечеринку, прошедшую 26 декабря в московском клубе «Мутабор», «геронтологическим праздником жизни».