Стало известно о возможном переходе Алиханова в новое правительство «Ведомости»: глава Калининградской области Алиханов станет министром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Глава Калининградской области Антон Алиханов станет министром, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ. Отмечается, что в составе нового правительства он может получить должность в Минпромторге или Минэкономразвития.

Ранее Алиханов опровергал свой переход на федеральный уровень, пишет издание. Он занимает пост главы Калининградской области с 2017 года, куда перешел из Минпромторга, где трудился с 2013 года. До этого Алиханов являлся советником планово-экономического отдела департамента управления делами Министерства юстиции России.

Ранее «Ведомости» писали, что несколько губернаторов российских регионов в ближайший месяц могут покинуть свои посты. Однако отставки не будут иметь массовый характер, не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и назначение губернаторами бывших федеральных чиновников.

В частности, номинантами на отставку были названы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Калининградской области Антон Алиханов и Иркутской области Игорь Кобзев. Собеседники издания ожидают, что они могут пойти на повышение. Исключением они считают главу Оренбургской области Дениса Паслера.