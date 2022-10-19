МК: из дома покойной актрисы Глаголевой украли шайбу Овечкина и сумку Gucci

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Вера Глаголева

Загородный дом покойной актрисы Веры Глаголевой ограбили, сообщает «Московский Комсомолец». По данным газеты, из дома артистки в престижном поселке Николина Гора, где проживает ее дочь балерина Анна Нахапетова, украли сумку Gucci за 18 тысяч рублей и коллекционную хоккейную шайбу звезды НХЛ Александра Овечкина. В кражах подозревают домработницу.

В издании отметили, что уборщица устроилась на подработку в дом Нахапетовой несколько месяцев назад. Вещи из дома стали пропадать постепенно. В связи с этим Нахапетова обратилась в полицию. Полицейские быстро установили подозреваемую, так как уборщица выставляла похищенные предметы на продажу на популярном сайте объявлений. Отмечается, что она привязала к аккаунту свой номер телефона.

Ранее сообщалось, что на участок певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Ялте проникли злоумышленники, которые украли раскладную лестницу и детский велосипед. Самого артиста дома не было — там были только его жена Мария Силуянова и шестилетний ребенок. По словам супруги артиста, факт проникновения на участок она обнаружила только утром и теперь не может ощущать себя дома в безопасности.