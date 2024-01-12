Мизулину шокировали письма пострадавших от блогера Улановой

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что шокирована письмами пострадавших от деятельности блогера Екатерины Улановой. По ее словам, жертвами мошенничества могли стать более 900 человек, общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

В шоке от писем по поводу деятельности блогера Улановой. Для обращений граждан, считающих себя пострадавшими от действий блогера, мы запустили отдельный бот. <...> Вся информация собирается исключительно в целях последующего направления материалов в правоохранительные органы, — написала Мизулина.

Одна женщина рассказала, что полтора года назад заказала у Улановой ноутбук для ребенка, для покупки которого взяла кредит, но осталась и без денег, и без товара. Она выиграла в суде, который обязал блогера выплатить более 130 тысяч рублей с учетом всех неустоек, но истец так и не получила своих средств.

Также Мизулиной сообщили, что в чате пострадавших есть люди с инвалидностью, которым Уланова должна была доставить инвалидные коляски. По словам подписчицы, лично перед ней у блогера долг более чем на полмиллиона рублей.

Люди рассказали Мизулиной, что блогер до сих пор ведет торговлю через свой Telegram-канал и принимает оплату за товары на карты других лиц. Одна из заказчиц сообщила, что до 2022 года проблем не возникало и небольшие заказы всегда привозили, затем их начали доставлять с задержкой, а после и вовсе перестали.

В конце ноября СМИ писали, что почти 500 россиян готовят коллективный иск против Улановой, которым блогер обещала продать по низким ценам телефоны, технику и люксовые вещи. Клиенты жаловались, что женщина «кормит завтраками» и отправляет в черный список тех, кто требует вернуть деньги.