Мизулина рассказала, что ее просили пригласить Маска в Россию

Фото: Пресс-служба Лиги Безопасного Интернета

Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что в организацию поступали предложения пригласить в Россию американского миллиардера Илона Маска. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, интернет дает возможность развиваться всем гражданам, в том числе людям «с психическими отклонениями», однако к их просьбам не стоит относиться серьезно.

Например, некоторые граждане сознательно просили и требовали от меня пригласить Илона Маска на территорию нашей страны. Полагали, что это находится в сфере моей компетенции, — сказала Мизулина.

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Ранее Мизулина заявляла, что в последнее время в Сети становится больше насильственного контента. По ее словам, в первую очередь речь идет о детской порнографии. Кроме того, активно распространяются ролики живодерского характера. Мизулина отметила, что насильственный контент распространяется преимущественно в детской и молодежной среде. Так, один из российских пятиклассников получил ссылку на подобный ресурс через мессенджер WhatsApp.

Кроме того, глава «Лиги безопасного интернета» рассказывала, что в России наркодилеры стали все чаще прибегать к технологиям искусственного интеллекта при распространении своих товаров. По ее словам, государство при этом отстает от таких методов, находясь «на шаг позади от технологического развития».