Мизулина заведет аккаунт в Twitter и просит разблокировать соцсеть в России

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена завести аккаунт в социальной сети Twitter, о чем сообщила в своем Telegram-канале. Она также поддержала идею депутата Госдумы Антона Горелкина восстановить доступ к площадке на территории России, заявив, что Twitter является важным ресурсом для работы с западной аудиторией и донесения российской позиции по многим вопросам.

Поддерживаю предложение депутата Госдумы Антона Горелкина о снятии ограничительных мер в отношении Twitter. <...> площадка Twitter одна из самых популярных во всем мире и является крайне востребованным инструментом коммуникации. <...> Планирую в ближайшее время завести там аккаунт, — написала Мизулина.

Общественница отметила, что в США выразили негодование в связи с тем, что политика маркировки изданий, финансируемых из бюджета государств, начала распространяться и на их медиа.

Ранее Илон Маск отказался удалять пост зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, где тот заявил, что Украина никому не нужна и вскоре исчезнет. Маск пояснил, что любые сообщения являются пропагандистскими, а люди самостоятельно должны решать, какую информацию им потреблять. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выступил с предложением разблокировать микроблог Twitter после этого решения Маска.