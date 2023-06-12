Мизулина отпраздновала День России в Minecraft Мизулина приняла участие в митинге ко Дню России в игре Minecraft

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приняла участие в митинге по случаю празднования Дня России в игре Minecraft. Мизулина опубликовала видео с виртуального мероприятия в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам, к праздничной акции в Minecraft 12 июня присоединились по меньшей мере несколько десятков юзеров. Мизулина показала участников митинга с российскими триколорами.

Празднование Дня России во вселенной Minecraft проходило на большом стадионе.

В агентстве «Ближе», организовавшем акцию, рассказали изданию «Подъем», что пригласили Мизулину, чтобы показать ей всемирную сеть «еще с одной стороны». Агентство ранее уже проводило в Minecraft виртуальное шествие «Бессмертного полка».

Нам было крайне приятно посвятить ее в процесс стрима, — отметили в агентстве.

Организаторы заявили, что празднование Дня России прошло хорошо, однако настроение подпортили «многомиллионные DDoS-атаки», из-за которых могли быть сбои в трансляции.

Ранее Мизулина рассказала, что будет праздновать День России на стриме в Minecraft. Глава Лиги безопасного интернета сообщала, что по такому случаю в игре состоится «настоящий концерт», пройдет «парад самолетов», а также будет праздничный салют.

В 2021 году Мизулина рассказывала, что террористы вербуют подростков в играх, в том числе в Minecraft и Counter-Strike. Она отмечала, что одной из проблем является существование внутриигровых чатов, отследить которые, по ее словам, невозможно.