«Колоссальный размах»: Мизулина о пугающих данных по травле в Сети Мизулина: травля является главной темой обращений в Лигу безопасного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего обращений в Лигу безопасного интернета связано с травлей в интернете, заявила глава организации Екатерина Мизулина. По ее словам, проблема особенно остро проявляется среди подростков, передает корреспондент NEWS.ru.

Более 32% сейчас касаются именно этой темы. Ежедневно в социальных сетях создаются новые и новые группы с травлей подростков в разных регионах. Это приобрело уже колоссальный размах, — сообщила Мизулина.

Руководитель организации отметила, что случаи школьной травли теперь мгновенно становятся достоянием общественности. Информация о подобных инцидентах стремительно разлетается по соцсетям.

При этом многие подростки, многие молодые люди, не осознавая ответственности за свои действия, не осознавая последствий, издеваются и избивают сверстников только ради одной цели — ради популярности, ради хайпа в соцсетях, — добавила она.

По словам Мизулиной, с подобным явлением необходимо бороться на государственном уровне. Глава организации подчеркнула, что общество должно выработать конкретные предложения и передать их властям.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России разрабатывается законопроект о профилактике буллинга. Инициатива предполагает, что школьных агрессоров могут отправлять в специальные учреждения. Депутат добавил, что можно переводить их на домашнее обучение.