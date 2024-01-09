Мизулина: солист «Щенков» не первый год выступает в одном носке

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Солист «Щенков» Максим Тесли не первый год выступает на сцене в одном носке, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, в ближайшее время должно пройти судебное заседание по делу музыканта.

Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания, — написала Мизулина.

Она опубликовала скрин сообщения одного из ее подписчиков, в котором говорится, что Максим Тесли выступает в носке уже минимум семь лет. Его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Ранее СМИ писали, что лидер «Щенков» вышел на сцену в одном носке.

В свою очередь вывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс призналась, что не понимает поступка солиста «Щенков» Максима Тесли, который подобно рэперу Vacio (Николаю Васильеву) на «голой» вечеринке выступил на концерте в одном носке. Певицу удивило, что музыкант выбрал такой наряд в здравом уме. Однако, отметила она, мужчины «легче раздеваются».

Она обратила внимание, что подобные провокационные шоу были в моде во времена, когда гремела американская рок-группа Red Hot Chili Peppers (в 1980–1990-х). Вокс также добавила, что Тесли работает юристом, поэтому он знает, как себя защитить с точки зрения закона.

Зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сказал, что клуб MOD в Санкт-Петербурге проверят уполномоченные органы после концерта группы «Щенки» и появления Тесли на сцене. Депутат выразил мнение, что теперь, возможно, Тесли сменит носок на «серую форму и будет исполнять хиты для заключенных».