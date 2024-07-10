Мизулина рассказала о причине бегства блогера Гасанова Глава ЛБИ Мизулина: блогер Гусейн Гасанов находится в бегах

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Блогер Гусейн Гасанов ударился в бега после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в МВД, сообщила она в своем Telegram-канале. Глава ЛБИ также выразила надежду, что ФНС, МВД и СК РФ проведут проверку блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била (Эдуард Биль).

После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах, — сообщил Мизулина.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России требует изъять у Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Речь идет об автомобилях Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также о квартире площадью 124 квадратных метра в Neva Towers.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что налоговая заблокировала счета Гасанова. По данным канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС в размере 144,8 млн рублей. Как отметил источник, счета заблокировали в четырех банках из-за того, что блогер не оплатил налоги. Также, по данным канала, налоговая уже обратилась в суд, чтобы взыскать средства с Гасанова.