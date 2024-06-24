Мизулина предупредила о провокаторах в Сети на фоне теракта в Дагестане

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Многочисленные провокаторы активизировались в социальных сетях на фоне трагичного теракта в Дагестане, написала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Они распространяют дезинформацию, включая угрозы терактов. Мизулина призвала граждан соблюдать осторожность и доверять только проверенным источникам информации.

Появились провокаторы в соцсетях, которые распространяют дезинформацию, в том числе создают каналы с угрозами терактов. Будьте аккуратнее, доверяйте только проверенным источникам, — говорится в сообщении.

При этом сам теракт в Дербенте и Махачкале Мизулина назвала жуткой трагедией. Она отметила, что активно следит за развитием событий, и выразила соболезнования родственникам и близким погибших.

Больно. Очевидно, что это очередная попытка расколоть нашу страну в день большого православного праздника, — добавила Мизулина.

Ранее СК России по Дагестану сообщил о возбуждении уголовного дела по фактам нападений в Махачкале и Дербенте по статьям о теракте, незаконном хранении оружия и его хищении. Расследование продолжается. Также были опубликованы кадры из 200-летней синагоги Келе-Нумаз в Дербенте, сожженной при теракте.