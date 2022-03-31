Мизулина предложила ввести отдельный вид юрлица для Telegram-каналов

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выступила с предложением по созданию отдельного вида юридической маркировки для блогеров и Telegram-каналов, по закону не являющихся СМИ. Политик заявила, что власти столкнулись с проблемой обозначения некоторых информационных ресурсов с большим количеством подписчиков, пишет ТАСС.

Мы с такой проблемой сталкиваемся — у нас есть Telegram-каналы, которые вроде СМИ, а вроде не совсем СМИ, но уже больше, чем многие СМИ, как минимум региональные уж точно. И у нас есть блогеры: кто-то из них в статусе юридического лица, кто-то ИП, кто-то самозанятый, кто-то без статуса. Я бы подумала о том, чтобы вводить отдельное юридическое лицо, такое как блогер или медиаресурс. Можно подумать, каким образом это назвать, — сказала Мизулина.

С её слов, после признания новой юридической принадлежности крупным блогерам и медиаканалам нужно «дать определённые меры поддержки», если они создают позитивный контент и продвигают отечественные товары.

Нужно подумать о том, какие меры поддержки, какие преференции им дать, если они занимаются позитивным контентом, развитием импортозамещения, отечественных брендов, продуктов. Это действительно важная вещь, которую нам с вами надо продвигать, — заявила Мизулина.

Ранее Мизулина, которая также является главой Лиги безопасного интернета, выступила с позицией, что в России необходимо решать вопросы о «токсичном контенте» на законодательном уровне. Сейчас же, по её словам, защитой россиян в Сети занимаются только глава СК Александр Бастрыкин, Роскомнадзор и некоторые чиновники.