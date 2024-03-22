Мизулина предложила создать фонд помощи жертвам мошенников

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с предложением создать в России фонд защиты людей, пострадавших от мошенников. На встрече с молодежью в Саратове она заявила, что надо не только пресекать преступления, но и помогать тем, кто с этим столкнулся, сообщает ТАСС.

Мне очень хочется, чтобы государство подумало и над тем, чтобы появился какой-то фонд защиты людей, которые пострадали от таких действий. <...> Многие люди отдают последние деньги, берут кредиты, микрозаймы, — сказала Мизулина.

Она отметила, что подавляющее большинство мошеннических схем призваны вызвать эмоциональную реакцию — страх или удивление. Злоумышленники прибегают к данному способу, чтобы быстрее добиться перевода денег от жертвы, пояснила Мизулина. По ее словам, люди также могут пострадать от мошенников при покупке товаров через интернет.

Мизулина подчеркнула, что в стране необходимо проводить профилактическую и просветительскую работу, чтобы уберечь людей от мошенников. Глава Лиги безопасного интернета напомнила, что в том числе для этого во многих регионах России походят уроки о безопасности в Сети.

Ранее Мизулина сообщила, что от ее имени провокаторы начали рассылать письма блогерам, в том числе участникам «голой» вечеринки. По ее словам, мошенники предлагают артистам пожертвовать деньги на спецоперацию.