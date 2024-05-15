Мизулина посмеялась над новостью о запрете продавать кофе детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пошутила над инициативой о запрете продажи кофе детям. В Telegram-канале она привела утверждение депутата Госдумы Султана Хамзаева о том, что напиток вызывает «процесс агрессивного старения организма». Публикацию общественница сопроводила роликом, на котором она держит в руках стаканчик кофе.

Один из депутатов заявил, что кофе — это искусственный энергетик, вызывающий процесс агрессивного старения организма, который через полгода сводится к зависимости. Пока читала эту удивительную новость, поняла, что мне срочно нужен кофе с собой, — написала Мизулина.

Ранее Хамзаев выразил мнение, что идея запретить продажу кофе детям правильная и справедливая. При этом парламентарий отметил, что документ будет тяжело провести, если «скидывать в кучу все проблемы». Следует сконцентрироваться на одной — энергетические тонизирующие напитки и их влияние на здоровье детей, а также доступность энергетиков, считает он.

Хамзаев добавил, что изначально кофе продавали только мужчинам взрослого возраста, а затем его доступность стала развиваться по классической схеме под влиянием маркетинга. Он заявил, что кофе — искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма.