Мизулина: после казанской трагедии ничего не было сделано

Инцидент в университете в Перми, где произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и пострадали 24, говорит о том, что после казанской трагедии не было предпринято никаких попыток исправить ситуацию. Об этом «Царьграду» заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Стрельба в Перми — это результат того, что не было сделано ровным счётом ничего с момента казанской трагедии. Хотя изначально надо было признать деструктивное движение «Колумбайн» террористическим сообществом. Это дало бы правоохранительным органам дополнительные возможности по борьбе с такими сообществами и их создателями, — отметила политик.

Она подчеркнула, что в социальных сетях есть огромное количество информации в открытом доступе о школьных расстрелах. Кроме того, ежегодно растёт число участников движения «Колумбайн», которые интересуются стрельбой в учебных заведениях.

По мнению Мизулиной, проблема шутинга в школах и вузах стала крайне социальной и сама по себе не «рассосётся». Для того, чтобы ситуация начала меняться, необходимо системно работать с подростками и молодёжью, в том числе развивая профилактическую и воспитательную составляющую, добавила она.

Ранее сообщалось, что в результате вооружённого нападения 18-летнего студента утром 20 сентября на людей в Пермском университете, по уточнённым данным Минздрава РФ, погибли шесть человек и пострадали ещё 24.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя трагедию, заявил, что в первую очередь нужно ужесточить оружейное законодательство, повысив возрастную планку до 21 года. По его словам, злоумышленник легко смог накопить и прибрести ружьё.