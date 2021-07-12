Мизулина: после казанской трагедии ничего не было сделано
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
15:19, 20 сентября 2021
Екатерина МизулинаФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Инцидент в университете в Перми, где произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и пострадали 24, говорит о том, что после казанской трагедии не было предпринято никаких попыток исправить ситуацию. Об этом «Царьграду» заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Стрельба в Перми — это результат того, что не было сделано ровным счётом ничего с момента казанской трагедии. Хотя изначально надо было признать деструктивное движение «Колумбайн» террористическим сообществом. Это дало бы правоохранительным органам дополнительные возможности по борьбе с такими сообществами и их создателями, — отметила политик.
Она подчеркнула, что в социальных сетях есть огромное количество информации в открытом доступе о школьных расстрелах. Кроме того, ежегодно растёт число участников движения «Колумбайн», которые интересуются стрельбой в учебных заведениях.
По мнению Мизулиной, проблема шутинга в школах и вузах стала крайне социальной и сама по себе не «рассосётся». Для того, чтобы ситуация начала меняться, необходимо системно работать с подростками и молодёжью, в том числе развивая профилактическую и воспитательную составляющую, добавила она.
Ранее сообщалось, что в результате вооружённого нападения 18-летнего студента утром 20 сентября на людей в Пермском университете, по уточнённым данным Минздрава РФ, погибли шесть человек и пострадали ещё 24.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя трагедию, заявил, что в первую очередь нужно ужесточить оружейное законодательство, повысив возрастную планку до 21 года. По его словам, злоумышленник легко смог накопить и прибрести ружьё.