Мизулина пообещала разобраться с отменой калькуляторов на ОГЭ по математике

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Рособрнадзор по вопросу запрета калькуляторов на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. В своем Telegram-канале она написала, что жалобы по этому поводу приходят со всей страны.

Расстроенные школьники со всей страны сегодня пишут по поводу запрета калькуляторов на ОГЭ по математике. После праздников обратимся в Рособрнадзор по этому вопросу, — сообщила Мизулина.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что из правил ОГЭ по математике в 2024 году исключили возможность использовать калькулятор. При этом школьники смогут использовать линейку для построения чертежей и рисунков, а также справочные материалы, содержащие основные формулы курса по предмету.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и присоединения к России новых регионов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) со временем будет увеличиваться. При этом он заверил, что в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не станут, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года.

До этого Екатерина Мизулина направила обращение начальнику Главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову с просьбой проверить некоторых блогеров на мошеннические действия. По ее словам, это было сделано в связи с большим числом писем от российских граждан.