Мизулина: полиция не сможет изымать детей по новому Семейному кодексу

Пакет поправок в Семейный кодекс не предполагает расширения полномочий МВД по изъятию детей. Изменения содержат новый комплекс мер по их защите, в том числе в случае угрозы жизни. Об этом ТАСС сообщила глава подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Совета Федерации Елена Мизулина.

Сенатор опровергла появившуюся в СМИ трактовку поправок в Семейный кодекс как передачу части функций по опеке за детьми полиции. Как сообщалось ранее, предлагаются новые возможности по защите детей ещё до решения суда о степени виновности их родителей. По словам Мизулиной, это вовсе не означает, что полицейские смогут отбирать детей. Она отметила, что такая возможность у них есть как раз сейчас. Законопроект предполагает передачу детей другим родственникам — бабушкам, дедушкам и т. д. А в случае отсутствия такой возможности — в центр социальной реабилитации.

Так называемые временные меры защиты могут применяться только в случаях либо отсутствия родителя, когда дети остались дома одни, либо невозможности ими выразить свою волю — родитель находится без сознания, в тяжёлом состоянии или сильно пьян.

Мы предлагаем совершенно иную схему, никакого обследования условий жизни на предмет того, чтобы выносить иск в суд, не будет. Лазание по шкафам и холодильникам будет исключаться, — заявила Мизулина.

По её словам, по действующим в настоящий момент нормам отобрать ребёнка возможно даже по причине грязной квартиры. Эту практику, по мнению сенатора, нужно изменить.

В новую концепцию вошли 77 предложений, включая меры защиты ребёнка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью, а также меры защиты детей, оставшихся без попечения родителей. В документе декларируется презумпция добросовестности родителей, а изъятие ребёнка из семьи названо крайней мерой. Предполагается, что полиция проверит наличие опасности для ребёнка на основании «сигнала» из органов опеки и заберёт его из дома в случае положительного решения. Степень угрозы и вина родителей будут устанавливаться уже после того, как ребёнок окажется в безопасном месте.