Мизулина показала, как маму одной из учениц вызвали в школу повесткой Мизулина опубликовала «повестку в школу» родителям одной из учениц

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале «повестку в школу», которую вручили родителям одной из учениц, чтобы вызвать к директору. Общественница призналась, что не одобряет таких методов.

Прислала мама одной школьницы. Ее таким образом вызвали к директору. Она возмущена до предела такими методами работы. Нездоровая фантазия, разделяю возмущение, — написала Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении новосибирских пранкеров, тайно снимавших порно с девушками и публиковавших видео в публичном доступе, но получила отказ. Мизулина опубликовала ответ регионального главка МВД, в котором говорится, что правоохранители не усмотрели состава преступления. Общественница пообещала обжаловать ответ полиции в прокуратуре.

В начале сентября Мизулина попросила Минобороны РФ призвать тиктокера Даню Милохина на службу в армию в рамках осеннего призыва. По ее мнению, молодой блогер с оружием в руках мог бы на деле доказать преданность своей родной стране. Вскоре стало известно, что Милохин поспешил снова улететь в Дубай, пробыв в России примерно один день.