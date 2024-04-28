Мизулина проверила работу TikTok в России без VPN Мизулина подтвердила, что TikTok в России заработал без VPN

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Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok у нее заработал без VPN. По ее словам, приложение в свободном доступе на операционной системе iOS, тогда как на Android все еще действуют ограничения.

У меня работает TikTok без каких-либо ограничений. А у вас? P.S. пишут, что работает только на iOS, на Android — без изменений, — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что TikTok начал работать в России без VPN. Некоторые пользователи открыли приложение без ограничений, а в ленте увидели новые ролики, хотя раньше были доступны только видео двухлетней давности. В марте 2022 года TikTok запретил российским пользователям загружать видео, проводить прямые эфиры.

Недавно Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров призвала Роскомнадзор заблокировать TikTok на территории РФ. Отмечается, что такое решение будет способствовать развитию отечественных видеоплатформ. Согласно опросу АППСИМ, 70% аудитории продолжают пользоваться сервисом, несмотря на отсутствие нового контента. Некоторые делают это по привычке, другие не придают значения давности видео. Роскомнадзор рассмотрит обращение до 8 мая.