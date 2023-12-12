Мизулина ответила на вопрос о закрытии YouTube Мизулина заявила, что в России не ожидается ограничений на работу YouTube

Фото: Пресс служба лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В России не ожидается ограничений на работу видеохостинга YouTube, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со студентами в Нижнем Новгороде. По ее словам, которые передает РИА Новости, в настоящее время сервис не имеет достойной альтернативы.

Если говорить о видеохостинге YouTube, <...> эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. <...> И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода, — отметила Мизулина.

Она считает, что достойным аналогом YouTube в России может стать VK Play от социальной сети «ВКонтакте», но площадке необходимо еще усовершенствоваться. Мизулина также добавила, что, отказавшись от рекламы, YouTube предлагает пользователям рекомендации, среди которых есть и ролики с территории Украины, рассказывающие о России в негативном ключе. Глава Лиги безопасного интернета заявила, что это является «жесткой манипуляцией» со стороны видеохостинга.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube. По мнению парламентария, это поможет снизить износ оборудования. Федеральная антимонопольная служба не станет возражать против такого шага, уверен он.