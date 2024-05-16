Мизулина отреагировала на новый случай оскорбления памяти участников ВОВ Мизулина прокомментировала кражу студентом гвоздик с Вечного огня в Самаре

Фото: Пресс-служба Лиги Безопасности интернета

Екатерина Мизулина

Студент одного из ВУЗов украл, а затем начал ломать гвоздики с Вечного огня на площади Славы в Самаре, обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Она отметила, что это уже «второй случай за неделю» в городе.

В Самаре второй за неделю случай, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной Войны. Студент одного из ВУЗов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться. Все это снималось на видео под веселый смех его подруги, — написала Мизулина, опубликовав соответствующие кадры.

Она также упомянула инцидент, который произошел в Самаре 9 мая, когда подросток во время парада использовал нацистское приветствие и заявлял, что День Победы для него «трагедия», поскольку Гитлер проиграл войну. По мнению Мизулиной, обе ситуации являются лишь следствием того, что в регионе, предположительно, уделяют недостаточно внимания обсуждению с молодежью событий Великой отечественной войны и не рассказывают о преступлениях, совершенных фашистами.

Ранее Екатерина Мизулина выложила у себя в Telegram-канале кадры, на которых подростки в городе Щекино Тульской области заставляют малолетнего мальчика есть семечки с асфальта. Она пожаловалась на ситуацию правоохранительным органам и омбудсмену.