Мизулина опровергла сообщения о запрете в России игры Dota 2

Фото: Лига безопасного Интернета

Екатерина Мизулина

Информация о запрете компьютерной игры Dota 2, распространенная от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, является фейком, сообщила NEWS.ru сама Мизулина. Она подчеркнула, что подобная информация является целенаправленной медийной атакой в адрес России и в дальнейшем количество фейков «будет только нарастать».

Информация о запрете компьютерной игры Dota 2 — это фейк. Многое из того, что сейчас распространяется от моего имени, не соответствует действительности. Просим всех перепроверять информацию, особенно СМИ, поскольку часто такие фейки вызывают возмущение не только в мой адрес, но и в адрес всей нашей страны в целом, — сказала она.

Ранее 3 марта в Сети появилась информация, что глава Лиги безопасного интернета призвала запретить Dota 2 и «ЧВК Редан». Однако затем стало известно, что источником данных сведений стал подставной Telegram-канал Мизулиной, к которому она не имеет отношения.

26 февраля Мизулина выступила с критикой субкультуры «анимешников» и обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии. Она опубликовала 11 замечаний, связанных со скандалом вокруг так называемой субкультуры «Редан» — подросткового сообщества поклонников аниме, члены которого недавно стали участниками драк в торговых центрах.